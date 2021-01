“Tu sei mia e di nessun altro”: le parole del ragazzino di 17 anni prima di accoltellare la ex (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La storia del ragazzino di 17 anni di Napoli che ha tirato fuori un coltello a serramanico quando, a Piazza Plebiscito, la sua fidanzatina lo ha lasciato si arricchisce di nuovi particolari. Il Mattino racconta che i due si erano dati appuntamento alle 12.30 in piazza. Lei però aveva deciso di lasciarlo: «Non t’amo più. Ti lascio» gli ha detto. E lui, che forse con quel coltello voleva colpire il suo presunto rivale in amore, non ci ha visto più: usando parole che sono adatte per una proprietà e non per una persona: Dopo l’aggressione arrivano i militari del comando provinciale di Napoli. L’agguato è scattato lungo il percorso che riportava la ragazzina a casa, non lontano dal dedalo di vicoli dei Quartieri Spagnoli. Il 17enne le è andata incontro e l’ha fermata: «Devi dirmi adesso con chi te la fai. Tu sei mia, e di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La storia deldi 17di Napoli che ha tirato fuori un coltello a serramanico quando, a Piazza Plebiscito, la sua fidanzatina lo ha lasciato si arricchisce di nuovi particolari. Il Mattino racconta che i due si erano dati appuntamento alle 12.30 in piazza. Lei però aveva deciso di lasciarlo: «Non t’amo più. Ti lascio» gli ha detto. E lui, che forse con quel coltello voleva colpire il suo presunto rivale in amore, non ci ha visto più: usandoche sono adatte per una proprietà e non per una persona: Dopo l’aggressione arrivano i militari del comando provinciale di Napoli. L’agguato è scattato lungo il percorso che riportava la ragazzina a casa, non lontano dal dedalo di vicoli dei Quartieri Spagnoli. Il 17enne le è andata incontro e l’ha fermata: «Devi dirmi adesso con chi te la fai. Tu sei mia, e di ...

