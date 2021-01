"Tu mi hai tradita". Cecilia Capriotti come un treno, "asfaltata" Maria Teresa Ruta: altre lacrime al GF Vip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ha fatto piangere Maria Teresa Ruta, ma Cecilia Capriotti non si pente di nulla. Al Grande Fratello Vip su Canale 5 va in onda il crollo emotivo della conduttrice, accusata dalla Capriotti di averla nominata a tradimento. La scenata ha portato alle lacrime della Ruta, mentre Cecilia è stata accusata dagli altri coinquilini di essere stata troppo dura. "Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? A questi giochetti che fate non ci casco. Tutto il giorno che sto male io e ora è lei la vittima? Sto male!", ha sbottato. "Non ho avuto reazioni esagerate. Ho la coscienza a posto, ho subito io un'ingiustizia da parte sua. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Sti giochini a me non piacciono più". La Ruta le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ha fatto piangere, manon si pente di nulla. Al Grande Fratello Vip su Canale 5 va in onda il crollo emotivo della conduttrice, accusata dalladi averla nominata a tradimento. La scenata ha portato alledella, mentreè stata accusata dagli altri coinquilini di essere stata troppo dura. "Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? A questi giochetti che fate non ci casco. Tutto il giorno che sto male io e ora è lei la vittima? Sto male!", ha sbottato. "Non ho avuto reazioni esagerate. Ho la coscienza a posto, ho subito io un'ingiustizia da parte sua. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Sti giochini a me non piacciono più". Lale ...

Seoul_ItalyBTS : #TradITA | @BTS_twt #Weverse 130121 ??: Ah...è un bel problema...mi sto ri-innamorando di lui fin dal mattino...ho… - thistvwn : @nephiljms @causeimvdeit tu l'hai tradita mo che vuoi ?????????????? - MD37035785 : @NicoloSolbiati @la_nagli @gggreatescape Ma non hai fatto al caso che in un’ora Tommaso tentava di far ragionare Ce… - Piermaria14 : @LegalBugliano @PierfrancescoB @RadioSavana No, non hai capito, ho votato in base ai programmi, poi tutti mi hanno… - FiorettiJenny : RT @claviperella: Mi dispiace ma che ora passi Maria Teresa per carnefice che deve scusarsi e sentirsi in colpa per una nomination e Cecili… -