Trump sospeso anche da YouTube: “Diffonde video che incitano alla violenza” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Donald Trump è stato sospeso anche da YouTube. Dopo Twitter e Facebook è la volta (per sette giorni) anche della popolare piattaforma di condivisione dei video. Trump “incita alla violenza” su YouTube YouTube è di proprietà di Google e ha sospeso l’account di Trump per una settimana suscettibile di eventuali “rinnovi”. Le ragioni? Secondo YouTube il presidente Usa avrebbe violato la policy del sito Diffondendo video che inciterebbero alla violenza. L’ex tycoon non potrà caricare quindi video per sette giorni e i commenti ai video ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Donaldè statoda. Dopo Twitter e Facebook è la volta (per sette giorni)della popolare piattaforma di condivisione dei“incita” suè di proprietà di Google e hal’account diper una settimana suscettibile di eventuali “rinnovi”. Le ragioni? Secondoil presidente Usa avrebbe violato la policy del sitondoche inciterebbero. L’ex tycoon non potrà caricare quindiper sette giorni e i commenti ai...

