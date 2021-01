Trump sempre più vicino all’impeachment. La Camera pronta al voto per la messa in stato di accusa del presidente (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In un Congresso blindato, la Camera dei rappresentanti ha approvato con il sostegno dei democratici una misura procedurale che spiana la strada al voto per l’impeachment di Donald Trump. Come annunciato due giorni fa, il presidente uscente è stato accusato di incitamento all’insurrezione. Il capo uscente della Casa Bianca è così vicino a diventare il primo presidente della storia a subire due procedure di impeachment durante un solo mandato. La sponda repubblicana, invece, sta valutando se avviare il processo di impeachment contro Donald Trump già venerdì. Ma per ora però non è stata presa alcuna decisione. Capitol Hill blindata La sede del Congresso degli Stati Uniti presa d’assalto il 6 gennaio dai sostenitori di Donald ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In un Congresso blindato, ladei rappresentanti ha approvato con il sostegno dei democratici una misura procedurale che spiana la strada alper l’impeachment di Donald. Come annunciato due giorni fa, iluscente èto di incitamento all’insurrezione. Il capo uscente della Casa Bianca è cosìa diventare il primodella storia a subire due procedure di impeachment durante un solo mandato. La sponda repubblicana, invece, sta valutando se avviare il processo di impeachment contro Donaldgià venerdì. Ma per ora però non è stata presa alcuna decisione. Capitol Hill blindata La sede del Congresso degli Stati Uniti presa d’assalto il 6 gennaio dai sostenitori di Donald ...

