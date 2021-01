Trump, dopo la richiesta di impeachment arriva il veto di Youtube (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Come se non bastasse la richiesta di impeachment, su Donald Trump si abbatte una nuova tempesta. Youtube ha annunciato la sospensione dell’account del presidente americano per almeno una settimana per... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Come se non bastasse ladi, su Donaldsi abbatte una nuova tempesta.ha annunciato la sospensione dell’account del presidente americano per almeno una settimana per...

