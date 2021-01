Trump | ascesa e declino | dal rischio impeachment allo “schiaffo” di Ivanka 

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un‘uscita di scena, quella di Donald, decisamente rumorosa e clamorosa, ma anche drammatica dopo l’assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill, uno degli eventi più bui per la democrazia americana, che è costata la vita a 5 persone. Personaggio amato quanto odiato, ha fatto del suo stile comunicativo – unico – la sua forza che spesso e volentieri è diventato un boomerang. Competitivo, ambizioso, sempre pronto a raccogliere il guanto di sfida solo quando non sia stato lui a lanciarlo per primo, in questi anni ha spesso usato una comunicazione semplice, ripetitiva, e fatta di slogan, per questo spesso capace di smuovere le masse. Senza il Covid, e la sua gestione per molti scellerata della pandemia, la sua riconferma alla Casa Bianca sarebbe stata poco più che una passeggiata. Invece, ha dovuto, decisamente controvoglia, cedere le chiavi della Casa più potente del ...