Tragedia sfiorata a Napoli | tremendo incidente tra due scooter FOTO

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Bruttotra dueintorno alle 13:30 in via Nuova Poggioreale nei pressi della casa circondariale. Un giovane ed un postino, in orario di servizio, hanno spaventato tutti i passanti con un fragoroso botto. Fortunatamente il postino non ha subito danni e si è subito rialzato. Non si può dire lo stesso invece per il giovane che nella caduta è rimasto incastrato con il ginocchio sotto il suo mezzo. Solo grazie all’aiuto di tre passanti e della polizia penitenziaria che si trovava in zona, è riuscito a liberarsi dal peso del motorino. Inoltre il mezzo stava perdendo anche molta benzina. A Poggioreale si poteva rischiare anche qualcosa in più del semplice. Il ragazzo però, nonostante sia riuscito a liberare la gamba è rimasto a terra dolorante. Non si escludono ...