Tragedia Costa Concordia | nove anni dopo il naufragio | al Giglio il ricordo delle 32 vittime

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Costa

Il 13 gennaio del 2012 la nave da crociera si inabissò davanti all'isola. Cerimonie di commemorazione in forma ristretta causa Covid ..."A nove anni dal naufragio della Costa Concordia una ricorrenza limitata nei numeri a causa del Covid, ma che non per questo sarà meno significativa e toccante per chi ha vissuto quei momenti". Sono g ...