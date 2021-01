Traffico Roma del 13-01-2021 ore 09:30 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Luceverde Roma zona dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente code sull’Aurelia tra via del Casale Lumbroso il raccordo anulare La Stazione Aurelia il tutto in direzione del centro verso Piazza Irnerio ripercussioni sul Raccordo Anulare dove ci sono code tra l’uscita Pescaccio e l’Aurelia ancora per quanto riguarda il raccordo Abbiamo pure per Traffico intenso all’altezza della Flaminia nelle direzioni ci sono poi rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna tra la Nomentana al bivio per la Roma L’Aquila Quindi tra la Prenestina e l’uscita Tuscolana Attenzione In quest’ultimo caso si tratta di un incidente bravi code lungo la carreggiata esterna tra il bivio per la Roma Napoli e la Prenestina la causa un incidente di lieve entità incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L’Aquila ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Luceverdezona dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente code sull’Aurelia tra via del Casale Lumbroso il raccordo anulare La Stazione Aurelia il tutto in direzione del centro verso Piazza Irnerio ripercussioni sul Raccordo Anulare dove ci sono code tra l’uscita Pescaccio e l’Aurelia ancora per quanto riguarda il raccordo Abbiamo pure perintenso all’altezza della Flaminia nelle direzioni ci sono poi rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna tra la Nomentana al bivio per laL’Aquila Quindi tra la Prenestina e l’uscita Tuscolana Attenzione In quest’ultimo caso si tratta di un incidente bravi code lungo la carreggiata esterna tra il bivio per laNapoli e la Prenestina la causa un incidente di lieve entità incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-01-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews POTENZIAMENTO TRATTA ROMA PESCARA CONSIGLIERI DI AVEZZANO: PRIORITÀ GIÀ DEFINITE. NO AD ALLARMISMI MA VIGILEREMO

AVEZZANO - Tenere gli occhi aperti senza eccessivi allarmismi, è questa in sintesi la posizione espressa da tutti i consiglieri comunali convocati, ieri, dal p ...

Milano, i lockdown non bastano ad abbassare lo smog. Area C e strisce blu restano gratis

L’Arpa: «Sono in aumento i giorni fuorilegge». La concentrazione di polveri sottili a Milano e in Lombardia non è crollata nonostante i divieti di spostamento ...

AVEZZANO - Tenere gli occhi aperti senza eccessivi allarmismi, è questa in sintesi la posizione espressa da tutti i consiglieri comunali convocati, ieri, dal p ...L’Arpa: «Sono in aumento i giorni fuorilegge». La concentrazione di polveri sottili a Milano e in Lombardia non è crollata nonostante i divieti di spostamento ...