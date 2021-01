Tra Kendrick Lamar e Murubutu | il rap non è poesia | o forse sì

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) C’è un detto popolare che dice: i soldi vanno dai soldi. Se anche per i detti popolari vale la regola del “fino a prova contraria”, posso dire che quel detto popolare è ammantato di una certa saggezza, nasco da una famiglia non ricca, un tempo si sarebbe detto piccolo borghese, e non ricco sono rimasto. Non solo, nel corso della mia carriera, parliamo pur sempre di una venticinquina d’anni, ormai, mesi più mese meno, ho perso parecchi treni che, fossimo al cinema, sarebbero stati i famosi treni per Yuma, carichi di oro e pronti da essere assaltati da banditi armati fino ai denti e assolutamente senza scrupoli. Ho anche detto dei no che guardavano in quella direzione, ma almeno quella è stata una scelta, dettata magari a volte più da orgoglio che raziocinio, ma pur sempre di scelte si parla. Nei fatti, non sono mai riuscito a capire dove stava andando il grano, per dirla con un ...