Toyota hypercar | ecco le prime immagini della GR010 Hybrid

LiveGPit : #FIAWEC Toyota mostra le prime immagini della nuova hypercar Di @luca_pelle2508 - calu1195 : ?? Primi scatti per la nuova Le Mans Hypercar di #Toyota #FIAWEC #LeMans24 - FormulaPassion : #WEC | Le prime immagini della nuova #hypercar #Toyota - TweetByWire : Secondo #Toyota la loro Hypercar sarà circa 10 secondi più lenta rispetto alla TS050 in un giro a La Sarthe. #LMH #LeMans #Endurance #WEC - F1inGenerale_ : #WEC | Le prime immagini della nuova #Hypercar #Toyota: GR010 HYBRID, obiettivo Le Mans @FIAWEC @24hoursoflemans… -

Marco Cortesi In anticipo sul debutto ufficiale in programma questo weekend nella cornice "virtuale" del Tokyo Auto Show, Toyota ha mostrato le prime immagini della propria Le Mans ...Le prime immagini della prima hypercar destinata al nuovo corso Wec sono finalmente disponibili, anche se per la presentazione ufficiale della vettura si dovrà attendere venerdì ...