ToonMe, come funziona l’app per trasformare le foto in cartoni animati Disney o Pixar (Di mercoledì 13 gennaio 2021) l’applicazione del momento si chiama ToonMe e permette di trasformare i volti delle persone in cartoni Disney o Pixar. Da qualche giorno sulle piattaforme social come Instagram e TikTok tantissimi utenti ed influencer hanno iniziato a sfruttare l’app per smartphone Android e iOS per divertirsi a trasformare personaggi famosi o se stessi in cartoni animati. Grazie all’app ToonMe, infatti, tantissimi utenti italiani e non solo hanno iniziato a caricare foto modificate in cui trasformano selfie di personaggi famosi in cartoni. Tantissimi i personaggi famosi, VIP, cantanti, attori e calciatori che in queste ore hanno pubblicato Instagram ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021)licazione del momento si chiamae permette dii volti delle persone in. Da qualche giorno sulle piattaforme socialInstagram e TikTok tantissimi utenti ed influencer hanno iniziato a sfruttareper smartphone Android e iOS per divertirsi apersonaggi famosi o se stessi in. Grazie al, infatti, tantissimi utenti italiani e non solo hanno iniziato a caricaremodificate in cui trasformano selfie di personaggi famosi in. Tantissimi i personaggi famosi, VIP, cantanti, attori e calciatori che in queste ore hanno pubblicato Instagram ...

Tra le applicazioni scaricabili negli store digitali e sul web, più di una promette di trasformarti in un cartone animato in stile Disney Pixar.

