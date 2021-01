Tonina Pantani | la mamma forte e coraggiosa alla ricerca della verità

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), piena di amore e orgoglio per un figlio che resterà per sempre nel suo cuore, e una roccia, come solo lasa essere. Lei è, la madre del campione del ciclismo che resterà nei ricordi e nella memoria storica del nostro Paese per sempre.Belletti, conosciuta col cognome, dopo aver sposato Paolo e messo al mondo Marco, è una donna ricca di coraggio e dignità,quale però, la vita non ha fatto sconti portandosi via, quel tragico 14 febbraio del 2004, il figlio e un pezzo di cuore. Marco, che per lei era una ragione di vita, ha fatto la storia del nostro Paese, lui che è scomparso quel giorno misteriosamente lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Soprattutto in quello di ...