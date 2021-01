Tom Hanks, Justin Timberlake, Demi Lovato e tante altre star per Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tom Hanks presenterà lo speciale per l'insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca, accompagnato da tante altre star. Il 20 gennaio Joe Biden e Kamala Harris verranno ufficialmente riconosciuti come nuovo Presidente a Vice-Presidente degli Stati Uniti, e per l'occasione Tom Hanks e tante altre star internazionali prenderanno parte allo speciale televisivo Celebrating America. La cerimonia d'insediamento di Biden-Harris verrà mostrata su diversi network americani, tra i quali anche ABC, NBC, CBS, MSNBC e CNN, oltre che su Amazon Prime Video, Microsoft ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tompresenterà lo speciale per l'insediamento di Joe, accompagnato da. Il 20 gennaio Joeverranno ufficialmente riconosciuti come nuovo Presidente a Vice-Presidente degli Stati Uniti, e per l'occasione Tominternazionali prenderanno parte allo speciale televisivo Celebrating America. La cerimonia d'insediamento diverrà mostrata su diversi network americani, tra i quali anche ABC, NBC, CBS, MSNBC e CNN, oltre che su Amazon Prime Video, Microsoft ...

