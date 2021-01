Tom Hanks condurrà «Celebrating America», lo show di insediamento del presidente Biden (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'insediamento di Joe Biden e del suo vice Kamala Harris il 20 gennaio sarà (anche) uno show Celebrating America condotto da Tom Hanks. Lo speciale tv, che seguirà l'intera cerimonia di investitura, vuole essere un omaggio alla nazione e al suo popolo e si prospetta a reti unificate (per ora con adesioni da parte di ABC, NBC, CBS, MSNBC, CNN) e con uno streaming da definire. Accanto al discorso del nuovo presidente USA, verranno festeggiati gli eroi in prima linea nel tenere l'America salda e unita nonostante l'emergenza pandemica e ci saranno esibizioni live di grandi nomi della musica. La scaletta è ancora a crescere, ma sono dati per certi Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons e i Bon Jovi. Tony Allen, President della Università del Delaware ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'di Joee del suo vice Kamala Harris il 20 gennaio sarà (anche) unocondotto da Tom. Lo speciale tv, che seguirà l'intera cerimonia di investitura, vuole essere un omaggio alla nazione e al suo popolo e si prospetta a reti unificate (per ora con adesioni da parte di ABC, NBC, CBS, MSNBC, CNN) e con uno streaming da definire. Accanto al discorso del nuovoUSA, verranno festeggiati gli eroi in prima linea nel tenere l'salda e unita nonostante l'emergenza pandemica e ci saranno esibizioni live di grandi nomi della musica. La scaletta è ancora a crescere, ma sono dati per certi Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons e i Bon Jovi. Tony Allen, President della Università del Delaware ...

