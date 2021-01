Tom Cruise girerà un film nello spazio: andrà nella Stazione Internazionale con un razzo di Elon Musk (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Inventore. Scienziato. Soprattutto visionario. Riesce a percepire le cose che accadranno con straordinaria nonchalance. E trova il tempo di fare tutto, come se la giornata non avesse fine. Tutti sanno che, ancor più delle auto, Musk adora i treni supersonici ed i razzi spaziali. Non era facile prevedere, però, che si entusiasmasse per un’avventura destinata a diventare realtà. Sarà Tom Cruise, uno dei volti più noti di Hollywood, il primo attore che girerà una pellicola nelle spazio. Eh sì, non un film spaziale con affascinanti effetti speciali, ma per la prima volta scene girate al di fuori dell’atmosfera terrestre. Manco a dirlo, a consentire l’impresa sarà uno dei razzi di Elon Musk che ormai possono essere affittati per andare sulla Stazione ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Inventore. Scienziato. Soprattutto visionario. Riesce a percepire le cose che accadranno con straordinaria nonchalance. E trova il tempo di fare tutto, come se la giornata non avesse fine. Tutti sanno che, ancor più delle auto,adora i treni supersonici ed i razzi spaziali. Non era facile prevedere, però, che si entusiasmasse per un’avventura destinata a diventare realtà. Sarà Tom, uno dei volti più noti di Hollywood, il primo attore cheuna pellicola nelle. Eh sì, non unspaziale con affascinanti effetti speciali, ma per la prima volta scene girate al di fuori dell’atmosfera terrestre. Manco a dirlo, a consentire l’impresa sarà uno dei razzi diche ormai possono essere affittati per andare sulla...

Automoto_it : L’#attrice ed ex moglie di #TomCruise ricorda il colpo di fulmine avvenuto durante un provino per #GiornidiTuono: “… - JacominaRita : RT @mony0770: @EliRoss85 @Cris58_A @iaia71716551 @antonel47502251 @sary724209761 Questo signore, un certo Tom Cruise, è venuto in Italia pe… - Gabriberta1 : RT @mony0770: @EliRoss85 @Cris58_A @iaia71716551 @antonel47502251 @sary724209761 Questo signore, un certo Tom Cruise, è venuto in Italia pe… - stefano_6000 : RT @infinitytv_it: Nei panni di Ethan Hunt non lo ferma nessuno ?? Questa sera rivivi le spericolate avventure di Tom Cruise in Mission: Imp… - infinitytv_it : Nei panni di Ethan Hunt non lo ferma nessuno ?? Questa sera rivivi le spericolate avventure di Tom Cruise in Mission… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Cruise Tom Cruise girerà un film nello spazio: andrà nella Stazione Spaziale con un razzo di Elon Musk Il Messaggero Giorni di Tuono, una Porsche e quella prima volta di Nicole Kidman e Tom Cruise

L’attrice ed ex moglie di Tom Cruise ricorda il colpo di fulmine avvenuto durante un provino per Giorni di Tuono: “Lo vidi scendere da una Porsche e rimasi folgorata” ...

Mariah Carey e Nick Cannon vendono casa: un capolavoro architettonico messo sul mercato per 9 milioni di dollari.

Le case delle celebrità viste attraverso l'occhio esperto di My Luxury: tutte le dimore più esclusive delle star internazionali della musica, del cinema e della moda. | Pagina 32 di 48 ...

L’attrice ed ex moglie di Tom Cruise ricorda il colpo di fulmine avvenuto durante un provino per Giorni di Tuono: “Lo vidi scendere da una Porsche e rimasi folgorata” ...Le case delle celebrità viste attraverso l'occhio esperto di My Luxury: tutte le dimore più esclusive delle star internazionali della musica, del cinema e della moda. | Pagina 32 di 48 ...