Tina Cipollari fuori controllo a UeD: "Hai mostrato il cu** per anni!". Tutto lo studio ammutolito (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Altra puntata scottante a Uomini e Donne. Argomento principale, nemmeno a dirlo, Gemma Galgani. Nella puntata andata in onda il 13 gennaio il pubblico ha assistito a un vero show di Tina Cipollari. Dapprima la bionda opinionista si è scagliata contro la dama. Tina, convinta che Maurizio Guerci abbia un'amante, ha infatti mostrato al cavaliere un video di Gemma Galgani per capire cosa pensi del suo atteggiamento con gli uomini. Video tratto da Giortì, il docu-reality di Gemma Galgani e Giulia De Lellis in cui le due sorprendono un ragazzo mentre è intento a farsi massaggiare. "Sei entrata in quella stanza con un ragazzo che si stava facendo massaggiare e lo hai invitato a chiacchierare restando in intimo nonostante fosse imbarazzato", ha sbottato Tina. (Continua dopo la foto) Gemma ha ovviamente ...

