TikTok, da oggi profili under 16 diventano privati: la svolta contro pedofilia e bullismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire da oggi, tutti i profili di intestati a utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni diventano privati di default. Lo annuncia la stessa società, nell'ambito di una serie di restrizioni ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire da, tutti idi intestati a utenti di età compresa tra i 13 e i 15 annidi default. Lo annuncia la stessa società, nell'ambito di una serie di restrizioni ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #tiktok, da oggi profili under 16 diventano privati in automatico: la svolta contro pedofilia e bullismo - biancacle : RT @mattinodinapoli: #tiktok, da oggi profili under 16 diventano privati in automatico: la svolta contro pedofilia e bullismo - ansa_tecnologia : TikTok, da oggi i profili degli 'under 16' diventano privati. Da video a contenuti a duetti, nuove restrizioni giov… - mattinodinapoli : #tiktok, da oggi profili under 16 diventano privati in automatico: la svolta contro pedofilia e bullismo - leggoit : #tiktok, da oggi profili under 16 diventano privati in automatico: la svolta contro pedofilia e bullismo -