TikTok cambia le impostazioni della privacy dei minorenni

aumenta la soglia d'attenzione per quanto riguarda la protezioneper gli utenti. A metà dicembre 2020 il Garante italianoprotezione dei dati personali (Gpdp) ha avviato un procedimento contro la piattaforma di ByteDance, contestandole una scarsa attenzione alla tutela dei suoi utenti. La grande novità coinvolge tutti i profili diintestati ad adolescenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Tutti questi profili diventeranno con effetto immediato privati. Ciò vuol dire che solamente i follower potranno vederne i contenuti, commentare i video e messaggiare con l'utente. I filmati dei profili privati non potranno mai comparire nella sezione dei Per Te di tutti gli utenti ...

Per gli under 15 i profili saranno in automatico solo privati e non potranno ricevere commenti da utenti che non sono amici. Nuovi limiti anche per gli iscritti tra i 16 e 17 anni ...TikTok assedia Facebook anche per il tempo medio che gli utenti vi trascorrono ogni mese. I dati arrivano dal Regno Unito: in appena un anno, gli utenti hanno quasi raddoppiato il tempo di permanenza ...