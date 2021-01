Tiago Pinto | ' Roma | progetto a medio-lungo termine Ecco i miei obiettivi'

OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di presentazione di Tiago Pinto - Fabius40884986 : @Sig_Ceretti Un ottima impressione Sveglio ed arguto Se nn è stato gia usato dalle principali testate io domani fos… - forzaroma : La conferenza stampa di presentazione di #TiagoPinto - FOTO GALLERY #ASRoma - 21Ingresso : RT @lucciobrujk: “Non vedo l’ora di condividere le mie strategie con Paola Di Caro, la cui competenza è nota anche fuori dal raccordo” (Tia… - ilRomanistaweb : ??'La sostenibilità del progetto è un fattore imprescindibile per vincere. Presto il rinnovo di #Pellegrini. Lavoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiago Pinto

ROMA, 13 GEN - "Quello della Roma è un progetto a medio-lungo termine. Non esiste una data certa per la vittoria", lo ha detto Tiago Pinto nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione a Tri ...L'avventura di Tiago Pinto come nuovo General manager della Roma è ufficialmente cominciata. Un incarico importante quello che i Friedkin hanno dato all'ex Benfica, con ampie deleghe su mercato e sfer ...