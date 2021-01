Tiago Pinto Nuovo GM Roma | Progetto medio-lungo | non ci sarà un nuovo DS

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è stato presentato comeGM della: tra i temi toccati, anche quello relativo altermine, non ciunDS nè altre nomine in società.

OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di presentazione di Tiago Pinto - OfficialASRoma : ??? Le parole di Tiago Pinto nella sua prima conferenza stampa ?? - achspol89 : @CheccoCasano Checco Tiago Pinto mi ha fatto una buona impressione. Ma x lo sponsor tecnico manca solo l'annuncio? - ildab87 : RT @lucciobrujk: “Non vedo l’ora di condividere le mie strategie con Paola Di Caro, la cui competenza è nota anche fuori dal raccordo” (Tia… - ildab87 : RT @lucciobrujk: “Nell’immediato e nei limiti del fair play finanziario, ci sono risorse sufficienti per un piatto di lenticchie a Marione?… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiago Pinto

ROMA – Giorno importante in casa della Roma, dato che Tiago Pinto si è presentato al pubblico giallorosso e alla stampa: “Sono molto felice di essere qui e sono motivato per questo progetto, confesso ...Tiago Pinto oggi è tornato a Trigoria: il direttore della Roma, entrato in carica dal primo gennaio 2021, è stato costretto ad un nuovo isolamento ...