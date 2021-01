Tiago Pinto: “Faremo tutto il possibile per il rinnovo di Pellegrini” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prime parole e pensieri di Tiago Pinto da nuovo direttore generale della Roma, oggi alla presentazione a Trigoria. “Su Pellegrini voglio essere chiaro e trasparente, lui incarna il nostro progetto. E’ un giocatore giovane e di talento, legato alla Roma. Presto Faremo tutto il possibile per realizzare questo rinnovo”. Ricordiamo che Pellegrini ha un contratto che va in scadenza nel giugno 2022. Foto: sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prime parole e pensieri dida nuovo direttore generale della Roma, oggi alla presentazione a Trigoria. “Suvoglio essere chiaro e trasparente, lui incarna il nostro progetto. E’ un giocatore giovane e di talento, legato alla Roma. Prestoilper realizzare questo”. Ricordiamo cheha un contratto che va in scadenza nel giugno 2022. Foto: sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

