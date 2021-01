The Walking Dead i 6 nuovi episodi extra della decima stagione dal 1 marzo su Fox in contemporanea USA (Di mercoledì 13 gennaio 2021) The Walking Dead su Fox i 6 episodi extra della decima stagione il 1 marzo C’è già chi pensa a marzo del 2021…I 6 episodi extra della decima stagione di The Walking Dead andranno in onda su Fox Italia da lunedì 1 marzo nella solita contemporanea con gli USA dove partiranno su AMC il 28 febbraio. Questi sei episodi porteranno la decima stagione a 22 episodi in tutto, lo stesso numero ordinato per l’undicesima e ultima stagione che chiuderà le vicende di The Walking ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Thesu Fox i 6il 1C’è già chi pensa adel 2021…I 6di Theandranno in onda su Fox Italia da lunedì 1nella solitacon gli USA dove partiranno su AMC il 28 febbraio. Questi seiporteranno laa 22in tutto, lo stesso numero ordinato per l’undicesima e ultimache chiuderà le vicende di The...

