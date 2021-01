The United States Vs Billie Holiday | il trailer

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Thevsè un film del 2021 diretto da Lee Daniels. La pellicola, adattamento cinematografico del libro del 2015 Chasing the Scream scritto da Johann Hari, narra le vicende della leggenda del jazz, interpretata dalla cantante Andra Day. Chi era, nota anche come Lady Day, donna dalle umili origini che infiammò gli Stati Uniti con la sua versione di “Strange Fruit”, canzone di protesta contro il razzismo. Le autorità sfruttarono le sue dipendenze da alcool e droga per silenziare la sua voce potente e influente che ha alimentato la speranza e la voglia di riscatto di molti afroamericani. (The...