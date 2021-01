Tg Riabilitazione | edizione del 13 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un messaggio di “preoccupazione” per “l’abusivismo professionale e la diffusione di false informazioni scientifiche sul vaccino” per il Covid-19. E’ quello lanciato dalla Commissione d’Albo nazionale Fisioterapisti, per bocca del presidente Piero Ferrante, dopo che nelle scorse settimane una sedicente ‘dottoressa fisioterapista/massoterapista naturopata’ piemontese – risultata non iscritta né all’Albo dei Fisioterapisti né all’elenco speciale dei Massoterapisti presso l’Ordine delle Professioni sanitarie di Novara-Vco – ha dichiarato sui social di non ricevere i pazienti vaccinati contro il Covid ‘perchè questi dovrebbero fare 42 giorni di quarantena’. La Cdan Fisioterapisti ha quindi ricordato che “non esiste evidenza scientifica alcuna riguardo quanto espresso da questa persona”, che “vaccinarsi e’ un gesto di grande serieta’” e invitato i cittadini “per la cura della loro salute, a rivolgersi solo a professionisti sanitari in possesso dei necessari requisiti”. – A SANTA LUCIA PROGETTO ‘TEMPO’, MUSICA PER PAZIENTI CON ICTUS