Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 gennaio 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ in arrivo una nuova stretta da parte del Governo per contrastare la curva epidemica che, in questo momento, si trova nuovamente in una fase crescente. Lo ha confermato questa mattina, alla Camera, il ministro della Salute Roberto Speranza anticipando quelle che saranno le misure contenute nel nuovo Dpcm che vedrà la luce nella giornata di domani. Confermato quindi lo stop della mobilità tra le regioni, anche quelle in fascia gialla e proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. Dodici le regioni ad alto rischio, 8 a rischio moderato e solo una a rischio basso. La buona notizia, è che nelle zone gialle sarà consentita la riapertura dei musei. Sul fronte vaccini, Speranza ha ricordato che “nel primo trimestre 2021 e’ attesa l’autorizzazione anche di quello targato Johnson & Johnson” e che “i risultati del vaccino italiano ReiThera sono molto incoraggianti”. Infine, il monito a lasciare fuori dalle polemiche politiche la campagna di vaccinazione, ha detto il ministro. CRISI DI GOVERNO, IL PRESSING DEI PARTITI Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ in arrivo una nuova stretta da parte del Governo per contrastare la curva epidemica che, in questo momento, si trova nuovamente in una fase crescente. Lo ha confermato questa mattina, alla Camera, il ministro della Salute Roberto Speranza anticipando quelle che saranno le misure contenute nel nuovo Dpcm che vedrà la luce nella giornata di domani. Confermato quindi lo stop della mobilità tra le regioni, anche quelle in fascia gialla e proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. Dodici le regioni ad alto rischio, 8 a rischio moderato e solo una a rischio basso. La buona notizia, è che nelle zone gialle sarà consentita la riapertura dei musei. Sul fronte vaccini, Speranza ha ricordato che “nel primo trimestre 2021 e’ attesa l’autorizzazione anche di quello targato Johnson & Johnson” e che “i risultati del vaccino italiano ReiThera sono molto incoraggianti”. Infine, il monito a lasciare fuori dalle polemiche politiche la campagna di vaccinazione, ha detto il ministro. CRISI DI GOVERNO, IL PRESSING DEI PARTITI

Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - matteo19631 : @PoliticaPerJedi Oggi è il giorno bianco della democrazia parlamentare o meglio il ritorno della democrazia cristia… - MichesVioleta : RT @Piu_Europa: Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile. Serve un… - half_blade : @Emanule94671372 @OsservaMy no, questo l'ha detto lei :) i numeri veri sono quelli delle ultime elezioni, nella no… - Kevin34755 : @Quirinale -Perchè un Parlamentare può uscire da un Partito Politico e fondarne uno suo, senza essere GIUSTAMENTE… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 gennaio 2021 Dire L'MPS: "Medici e responsabili ospedalieri alla prossima seduta di Gran Consiglio"

Il gruppo parlamentare MPS-POP-Indipendenti ritiene "necessario ed urgente che il Gran Consiglio, organo a cui compete l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, prenda sul serio queste gravi preoccupaz ...

"Adesso fate solo tanti danni" Cosa accade dietro le quinte

I vertici e parlamentari del Pd sarebbero andati su tutte le furie con Palazzo Chigi per la velina con cui il premier Conte ha dato il suo ultimatum a Italia Viva ...

Il gruppo parlamentare MPS-POP-Indipendenti ritiene "necessario ed urgente che il Gran Consiglio, organo a cui compete l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, prenda sul serio queste gravi preoccupaz ...I vertici e parlamentari del Pd sarebbero andati su tutte le furie con Palazzo Chigi per la velina con cui il premier Conte ha dato il suo ultimatum a Italia Viva ...