Tg Cinema | edizione del 13 gennaio 2020

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Battuto il primo ciak sul set di 'Delta', opera seconda di Michele Vannucci dopo l'uscita de 'Il più grande sogno' con protagonista Alessandro Borghi, che torna nel secondo lavoro di Vannucci al fianco di Luigi Lo Cascio. La pellicola è ambientata sul Delta del Po. Un luogo animato dallo scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (interpretato da Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c'è Elia (interpretato da Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affrontano tra le nebbie del Delta scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi.