TEXAS – ARRESTATA PER FRODE ELETTORALE LA DONNA INCASTRATA DA “PROJECT VERITAS” RISCHIA 20 ANNI DI CARCERE

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una consulente politica delè stataper, dopo che le sue azioni sono state esposte in più video di, in cui ha ammesso di aver raccolto le votazioni e di essere stata pagata per “far votare Biden”. ha annunciato mercoledì il procuratore generale delKen Paxton.INVESTIGATION INTO VOTER FRAUD LEADS TO ARREST. For those who say "nothing matters" this is for you. For those in the news media who says there is no such thing as voter fraud and what we do is nothing more than an attempt to "undermine elections," TAKE A SEAT! pic.twitter.com/L65hvsesSb— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) January 13, 2021 Nei video sotto copertura, Rodriguez può essere vista convincere almeno un elettore a ...