Terry Cherubini | la figlia di Jovanotti annuncia | “Battaglia contro il cancro”

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il dramma di , cosa è accaduto e come sta oggi. Teresa, per tutti, ladi Lorenzoin arte, ha postato sui social una foto in cui appare evidentemente in un ospedale, mentre mostra il braccio bendato vistosamente. La ragazza, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com