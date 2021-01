Terapie intensive Covid | in nove regioni superata soglia del 30% Ecco quali sono

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Leoccupate da pazientitornano, a livello nazionale, sopra lad'allerta del 30%, attestandosi al 31%, l'1% in più rispetto a 7 giorni fa. Cresce...

SICILIA - Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 28 unità, così come riporta ...Solo il 23 dicembre scorso registravamo un altro drammatico record, quello dei 70.000 morti dall’inizio della pandemia: dunque in circa venti giorni si sono spente altre diecimila persone a causa del ...