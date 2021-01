Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Aryna Sabalenka è un carro armato, annichilita la Kudermetova e terzo torneo consecutivo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aryna Sabalenka è la prima vincitrice di un torneo del 2021. La numero 10 al mondo conferma il suo stato di grazia e si aggiudica il WTA Abu Dhabi 2021 arando Veronika Kudermetova con un doppio 6-2 in sessantacinque minuti di gioco, conquistando il nono titolo della sua carriera, il terzo consecutivo dopo quelli di Ostrava e Linz, e proseguendo con la sua striscia di vittorie consecutive: sono ben 15 ora i match in fila da cui è uscita a braccia alzate. Da settimana prossima sarà numero 7 al mondo, best ranking per lei. Una partita che poteva promettere molto di più vede equilibrio soltanto nei primi quattro game. Sul 2-2, la bielorussa trova il modo per mettere in difficoltà il servizio della Kudermetova, rispondendo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021)è la prima vincitrice di undel. La numero 10 al mondo conferma il suo stato di grazia e si aggiudica il WTA Abuarando Veronikacon un doppio 6-2 in sessantacinque minuti di gioco, conquistando il nono titolo della sua carriera, ildopo quelli di Ostrava e Linz, e proseguendo con la sua striscia di vittorie consecutive: sono ben 15 ora i match in fila da cui è uscita a braccia alzate. Da settimana prossima sarà numero 7 al mondo, best ranking per lei. Una partita che poteva promettere molto di più vede equilibrio soltanto nei primi quattro game. Sul 2-2, la bielorussa trova il modo per mettere in difficoltà il servizio della, rispondendo ...

SuperTennisTv : ?? La prima campionessa del 2021 ?? @SabalenkaA conquista il titolo del #WTA 500 di Abu Dhabi e mette in bacheca… - tennis_bwf : RT @SuperTennisTv: Una va a caccia del primo titolo in carriera, l'altra del terzo trofeo negli ultimi tre tornei: Kudermetova e Sabalenka… - GeorgeSpalluto : RT @SuperTennisTv: Una va a caccia del primo titolo in carriera, l'altra del terzo trofeo negli ultimi tre tornei: Kudermetova e Sabalenka… - SuperTennisTv : Una va a caccia del primo titolo in carriera, l'altra del terzo trofeo negli ultimi tre tornei: Kudermetova e Sabal… - SuperTennisTv : Kudermetova e @SabalenkaA si giocano il titolo del #WTA 500 di Abu Dhabi ?? In diretta alle 9:00 su #SuperTennisTV… -