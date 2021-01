Tennis: Elisabetta Cocciaretto stacca il biglietto per gli Australian Open 2021. Tan battuta nell’ultimo turno di qualificazioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Elisabetta Cocciaretto segue Sara Errani, diventando la seconda qualificata italiana per l’edizione 2021 per gli Australian Open. L’azzurra classe 2001 stacca il pass per il viaggio a Melbourne sconfiggendo con il punteggio di 6-3 6-1 la francese Harmony Tan in un’ora e un quarto. Per la marchigiana si tratta della seconda occasione consecutiva in cui riesce a superare il tabellone cadetto; nel 2020 fu sconfitta al primo turno dalla tedesca Angelique Kerber sulla Rod Laver Arena. Il match inizia subito con un break, quello che Cocciaretto mette a segno nel game d’apertura. Seguono diversi game lottati e un altro turno di servizio strappato dall’azzurra a Tan, prima che proprio la francese si riprenda uno dei due break di svantaggio e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021)segue Sara Errani, diventando la seconda qualificata italiana per l’edizioneper gli. L’azzurra classe 2001il pass per il viaggio a Melbourne sconfiggendo con il punteggio di 6-3 6-1 la francese Harmony Tan in un’ora e un quarto. Per la marchigiana si tratta della seconda occasione consecutiva in cui riesce a superare il tabellone cadetto; nel 2020 fu sconfitta al primodalla tedesca Angelique Kerber sulla Rod Laver Arena. Il match inizia subito con un break, quello chemette a segno nel game d’apertura. Seguono diversi game lottati e un altrodi servizio strappato dall’azzurra a Tan, prima che proprio la francese si riprenda uno dei due break di svantaggio e ...

