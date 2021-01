Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ANDRÉ lascia LINDA! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Senza fiducia l’amore non basta. Ne sanno qualcosa Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann), che hanno finito per lasciarsi proprio per questo motivo. E non saranno gli unici! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore un’altra amatissima coppia è infatti destinata a scoppiare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: ANDRÉ scopre che Dirk non è paralizzato Linda, Andre e Dirk, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldSe quello tra ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) e Linda Baumgartner (Julia Grimpe) non è stato un classico colpo di fulmine, poco ci manca. Fin dal loro primo incontro, i ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Senza fiducia l’amore non basta. Ne sanno qualcosa Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann), che hanno finito perrsi proprio per questo motivo. E non saranno gli unici! Nelle prossime puntatediun’altra amatissima coppia è infatti destinata a scoppiare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntatescopre che Dirk non è paralizzato Linda, Andre e Dirk,© ARD/Christof ArnoldSe quello traKonopka (Joachim Lätsch) e Linda Baumgartner (Julia Grimpe) non è stato un classico colpo di fulmine, poco ci manca. Fin dal loro primo incontro, i ...

Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 16 al 22 gennaio 2021: attimi di tensione al Furstenhof - PasqualeTotaro : RT @Gabbianella62: Non chiedere grazia di volo all'uccello ferito, non chiedere fiori all'arbusto dai ramo stroncati, non chiedere riso di… - Alice70A : RT @Gabbianella62: Non chiedere grazia di volo all'uccello ferito, non chiedere fiori all'arbusto dai ramo stroncati, non chiedere riso di… - RetwittL : RT @Gabbianella62: Non chiedere grazia di volo all'uccello ferito, non chiedere fiori all'arbusto dai ramo stroncati, non chiedere riso di… - SalaLettura : RT @Gabbianella62: Non chiedere grazia di volo all'uccello ferito, non chiedere fiori all'arbusto dai ramo stroncati, non chiedere riso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore Tempesta d'amore | anticipazioni italiane | Bela rischia la vita per Lucy | che decide di sposarlo! Zazoom Blog