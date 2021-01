Task force liquidità, Garanzia Italia di Sace a 20,8 miliardi di euro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le domande di adesione alle moratorie su prestiti sono oltre 2,7 milioni, per un valore di circa 300 miliardi, e superano quota 129,5 miliardi le richieste di Garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 20,8 miliardi di euro, per un totale di 1.410 operazioni. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla Task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le domande di adesione alle moratorie su prestiti sono oltre 2,7 milioni, per un valore di circa 300, e superano quota 129,5le richieste diper i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo diper le PMI. Attraverso ‘’ disono state concesse garanzie per 20,8di, per un totale di 1.410 operazioni. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dallacostituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno dellaadottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e ...

Task force liquidità, Garanzia Italia di Sace a 20,8 miliardi di euro

Domande di adesione alle moratorie su prestiti oltre i 2,7 milioni. Sopra i 129 miliardi le richieste al Fondo di Garanzia per le PMI.

