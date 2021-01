Tarme della farina essiccate come alimento | arriva l' ok dell' Efsa

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) C’è il placetper il consumo alimentareallevate ed. L’Agenzia per la sicurezza alimentare ha infatti assicurato che queste non sono dannose per la salute umana e possono essere mangiate senza rischisnack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta. Lo ha reso noto in quello che è stato il primo parere su un insettodal 2018, ovvero da quando la procedura di autorizzazione al consumo di questo tipo di prodotti è passata sotto l’autorità’Unione europea. Secondo il regolamento, una proposta di autorizzazione da parteCommissione Ue dovrà essere presentata ...

ansaeuropa : Le #tarme della #farina allevate ed essiccate possono essere mangiate senza rischi come snack o ingrediente di prep… - NaturaMorsa : @nzingaretti prendiamo in considerazione che la democrazia va difesa nel consolidarla senza fingere di ignorare i n… -

Ultime Notizie dalla rete : Tarme della

L'HuffPost

Le tarme della farina allevate ed essiccate possono essere mangiate senza rischi come snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta. Lo scrive ...C’è il placet dell’Efsa per il consumo alimentare delle tarme della farina allevate ed essiccate. L’Agenzia per la sicurezza alimentare ha infatti assicurato che queste non sono dannose per la salute ...