Superlega: Trento piega Padova e si avvicina a Civitanova e Perugia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Trento-Padova 3-0 (25-13, 25-22, 35-33) " Arriva la vittoria numero 13 consecutiva, nove in Superlega e tre in Champions League, per l'Itas Trentino. Che superando in tre parziali la Kioene Padova in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 gennaio 2021)3-0 (25-13, 25-22, 35-33) " Arriva la vittoria numero 13 consecutiva, nove ine tre in Champions League, per l'Itas Trentino. Che superando in tre parziali la Kioenein ...

zazoomblog : LIVE VOLLEY Trento-Padova 25-13 25-22 32-30 Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Trento-Padova #25… - jankozaur : RT @Volleyball_it: Superlega: Trento fa tredici, Padova lotta ma cede 3-0. Lisinac MVP by Nicola Mazzoldi #volleyball_it #20annionline #Noi… - Volleyball_it : Superlega: Trento fa tredici, Padova lotta ma cede 3-0. Lisinac MVP by Nicola Mazzoldi #volleyball_it #20annionline… - pilloledivolley : 12ª RS recupero: Trento supera 3-0 una battagliera Padova e consolida il terzo posto in classifica, Lisinac MVP del… - hekimasss : Io ieri sera: 'madonna Piacenza-Modena 33-35 pensa come stavo se ci fosse stata Trento' Io oggi: #TrentoPadova… -