SuperEnalotto, la vincita da sogno: 600mila euro nel Lazio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ad un passo dal jackpot milionario, ma non è solo una consoLazione la vincita pazzesca che si è verificata a Pomezia con il SuperEnalotto. Poco, pochissimo più su c'erano gli 88 milioni del jackpèot, ma non è certo solo una consoLazione la grande vincita al SuperEnalotto che si è verificata ieri sera, 12 gennaio, nel Lazio, in provincia di Roma. E' Pomezia la città fortunata alla prima estrazione settimanale, con una vincita stratosferica. La combinazione vincente non sarà stata sufficiente a portarsi a casa il superpremio (come accaduto ad esempio il 7 luglio, a Sassari, quando il fortunato vincitore aveva sbancato con 59 milioni di euro), ma il 5+1 regala al giocatore 585 mila euro.

