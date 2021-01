Supercoppa italiana | il Napoli | “pronti a scendere in campo contro la Juve | il rinvio era solo una proposta”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilha confermato di aver chiesto ildella partita dilantus, la partita è stata però confermata per il 20 gennaio. I bianconeri sono reduci da un periodo ottimo in campionato e si preparano per il big match valido per lo scudettol’Inter, una sfida in grado di fornire interessanti indicazioni. La squadra di Gennaro Gattuso è invece troppo altalenante ma è pienamente in corsa per obiettivi di altissima classifica. Ilallo scoperto sulla richiesta diPhoto by Francesco Pecoraro/Getty ImagesIlha pubblicato un comunicato ufficiale, spiegati i motivi della richiesta deldella partita dila ...