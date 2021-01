Strootman al Genoa, 2° capitolo italiano: la storia del centrocampista olandese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quasi a sorpresa l'olandese è un nuovo giocatore del Genoa. Per lui è la 2ª esperienza italiana dopo la Roma. Leggi su 90min (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quasi a sorpresa l'è un nuovo giocatore del. Per lui è la 2ª esperienza italiana dopo la Roma.

MarcoBovicelli : #Genoa, Kevin #Strootman é atterrato in città: le prime immagini da nuovo giocatore rossoblù su @SkySport e… - DiMarzio : #Genoa | Ecco #Strootman: le prime immagini - SkySport : Genoa, Strootman: 'Occasione da non perdere, felice di essere tornato in Italia' - _SiGonfiaLaRete : #Genoa, #Strootman: “Contento di essere tornato in Italia. Dimostrerò sul campo che valgo ancora” - tuttoatalanta : Genoa, da domani Strootman in gruppo. La convocazione può arrivare già con l'Atalanta -