Stressati e pessimisti per il futuro | il 33% degli studenti vorrebbe un supporto psicologico “Le lezioni online hanno eliminato la socialità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gliitaliani sono diventati piùe più, non credono che usciremo presto dalla situazione anomala imposta dalla pandemia e sentono la necessità di rivolgersi ad uno psicologo. A consegnare la fotografia del disagio giovanile ai tempi del Covid è l’Ordinepsicologi che sta collaborando con il ministero dell’Istruzione per valutare gli effetti della didattica a distanza. I risultati di questo monitoraggio non sono ancora pronti ma il presidente della categoria David Lazzari, in quest’ultimi mesi, ha raccolto dati che permettono di fare un quadro della situazione. Il primo dato che ci consegnano le ricerche è che seiadolescenti su dieci si sentono. “A loro pesa il contesto generale in cui sono costretti a vivere. La loro – spiega ...