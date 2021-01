Stormind Games | gli sviluppatori di Remothered aggiungono al team tre grandi talenti dell' industria

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), glidi, hanno annunciato oggi 3 aggiunte di alto livello al loroin continua crescita prima'annuncio del loro prossimo videogioco. Il progetto, che sarà svelato a breve, vede lo studio affrontare la sua prima IP proprietaria e la next-gen, per questo è richiesto un talento ancora maggiore. Anne Toole, pluripremiata scrittrice di Horizon Zero Dawn, The Witcher e Days Gone, si unisce alcome Narrative Consultant insieme a Ron Fish, famoso compositore di giochi già al lavoro sulla serie Arkham di Batman e God of War, come Soundtrack Composer, e l'ex concept artist di Assassin's Creed Borislav Mitkov che assume il ruolo di Character Concept Artist. Leggi altro...