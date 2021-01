“Sto male da ieri per quello che mi ha fatto”. GF Vip, Cecilia Capriotti non ci sta: “Con me non ci provate…” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ormai lo sappiamo tutti e i video sono diventati virali: Cecilia Capriotti ha reagito malamente alla nomination ricevuta da Maria Teresa Ruta, lamentandosene con tutti una volta terminata la diretta su Canale 5. Cecilia Capriotti si è sentita tradita e non ha voluto chiarire con Maria Teresa Ruta. Il culmine è stato raggiunto ieri sera da Maria Teresa Ruta, con il suo attacco di pianto e le sue urla furibonde. Dopodiché Tommaso Zorzi si è recato a parlare con Cecilia Capriotti. La vippona ha messo immediatamente le mani avanti e non ha voluto prendersi la colpa del crollo della Ruta. Ma leggiamo insieme le sue parole. (Continua dopo le foto) “Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? Io oggi non le ho detto nulla. Le ho risposto male? No, no, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ormai lo sappiamo tutti e i video sono diventati virali:ha reagito malamente alla nomination ricevuta da Maria Teresa Ruta, lamentandosene con tutti una volta terminata la diretta su Canale 5.si è sentita tradita e non ha voluto chiarire con Maria Teresa Ruta. Il culmine è stato raggiuntosera da Maria Teresa Ruta, con il suo attacco di pianto e le sue urla furibonde. Dopodiché Tommaso Zorzi si è recato a parlare con. La vippona ha messo immediatamente le mani avanti e non ha voluto prendersi la colpa del crollo della Ruta. Ma leggiamo insieme le sue parole. (Continua dopo le foto) “Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? Io oggi non le ho detto nulla. Le ho risposto? No, no, ...

Cecilia Capriotti non ci sta ad essere additata come la causa della crisi di Maria Teresa Ruta. La concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato a Tommaso Zorzi: “Sono io che sono offesa con lei, è ...

Il sindaco che ora meritiamo

A Milano la politica ha richiamato in servizio una figura come Letizia Moratti, massima espressione dell’elite cittadina, imprenditrice, già ministra, presidente della Rai e infine sindaca, sebbene no ...

