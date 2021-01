Stipendio | bonus 100 euro per chi ha lavorato a marzo 2020 NoiPA corregge | spetta anche a Dsga

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) 100netti da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente che hannoscorso, in piena pandemia, con attività in presenza. Il, con la nota. n. 484 del 9 gennaio 2021,al personale scolastico. L'articolo .

hautevilles : 'Ci vuole coraggio a dimettersi'. Sì, siccome stanno uscendo dal parlamento, rinunciando a stipendio, privilegi,… - TeofiloSteven : RT @salda__: @NandoPiscopo1 @ValerioDiStef91 Vero. A volte da fuori non ce ne rendiamo conto. Oltre a stipendio e durata bonus ed altro bis… - salda__ : @NandoPiscopo1 @ValerioDiStef91 Vero. A volte da fuori non ce ne rendiamo conto. Oltre a stipendio e durata bonus e… - Chiedonoperme : RT @MarcoSa08091031: @GiorgiaMeloni @nzingaretti Stipendio mensile adeguato all’intenso e sconclusionato twitteraggio? Matteo l’altro giorn… - MarcoSa08091031 : @GiorgiaMeloni @nzingaretti Stipendio mensile adeguato all’intenso e sconclusionato twitteraggio? Matteo l’altro gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendio bonus

Orizzonte Scuola

La Figc ha stanziato 1,25 milioni per andare incontro alle esigenze dei tesserati in difficoltà. Il bonus calcio è destinato ai dilettanti.Il Milan vorrebbe spingersi non oltre i 7 milioni annui, dato che Gigio ha già uno stipendio altissimo. Il Milan vuole chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Don ...