“Stefania? Solo e soltanto show”. GF Vip, la Orlando ‘smascherata’. L’attacco arriva proprio da un amico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’, che si avvicina a piccoli passi verso la sua conclusione. Chissà chi sarà colui o colei che resisterà fino alla fine e si farà amare dal pubblico che lo proclamerà vincitore. Nelle scorse ore è avvenuto un cedimento da parte di Maria Teresa Ruta, che è completamente sbottata dopo il battibecco avuto con Cecilia Capriotti. La sua proverbiale calma si è andata a farsi benedire e la conduttrice televisiva ha espresso tutto il suo malessere del momento. Ma non se la passa benissimo nemmeno Stefania Orlando, che ha vissuto un po’ di tensione nei giorni scorsi con Tommaso Zorzi, anche se il tutto è poi rientrato prima e durante l’ultima puntata in diretta. E fuori dalla Casa è arrivata una vera e propria ‘coltellata’ da parte di un ex protagonista, che ha dunque criticato aspramente la donna. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’, che si avvicina a piccoli passi verso la sua conclusione. Chissà chi sarà colui o colei che resisterà fino alla fine e si farà amare dal pubblico che lo proclamerà vincitore. Nelle scorse ore è avvenuto un cedimento da parte di Maria Teresa Ruta, che è completamente sbottata dopo il battibecco avuto con Cecilia Capriotti. La sua proverbiale calma si è andata a farsi benedire e la conduttrice televisiva ha espresso tutto il suo malessere del momento. Ma non se la passa benissimo nemmeno, che ha vissuto un po’ di tensione nei giorni scorsi con Tommaso Zorzi, anche se il tutto è poi rientrato prima e durante l’ultima puntata in diretta. E fuori dalla Casa èta una vera e propria ‘coltellata’ da parte di un ex protagonista, che ha dunque criticato aspramente la donna. ...

