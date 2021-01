Stati Uniti, la Camera dei rappresentanti ha approvato l’avvio della procedura di impeachment contro Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Camera dei rappresentanti ha approvato la mozione di impeachment contro Donald Trump. Il presidente uscente è accusato di “incitamento all’insurrezione” per l’assalto al Congresso del 6 gennaio. La votazione non è ancora terminata, ma è già stato raggiunto il quorum necessario di 217 deputati, di cui dieci del Partito repubblicano. È la seconda volta che Trump viene messo in stato d’accusa, caso unico nella storia nel Paese. Circa un anno fa, l’impeachment sull’Ucrainagate fu bloccato al Senato dal voto compatto dei repubblicani. Trecentosessantacinque giorni dopo la palla passa nuovamente al Senato, dove si terrà un processo vero e proprio. Nel ramo “alto” del Congresso, la Costituzione richiede la maggioranza di due/terzi (67 senatori) per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladeihala mozione diDonald. Il presidente uscente è accusato di “incitamento all’insurrezione” per l’assalto al Congresso del 6 gennaio. La votazione non è ancora terminata, ma è già stato raggiunto il quorum necessario di 217 deputati, di cui dieci del Partito repubblicano. È la seconda volta cheviene messo in stato d’accusa, caso unico nella storia nel Paese. Circa un anno fa, l’sull’Ucrainagate fu bloccato al Senato dal voto compatto dei repubblicani. Trecentosessantacinque giorni dopo la palla passa nuovamente al Senato, dove si terrà un processo vero e proprio. Nel ramo “alto” del Congresso, la Costituzione richiede la maggioranza di due/terzi (67 senatori) per ...

