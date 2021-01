Stati Uniti, la Camera approva la mozione di impeachment contro Trump per l’assalto al Congresso (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con una procedura lampo di un solo giorno, la Camera degli Stati Uniti ha approvato la mozione di impeachment contro Donald Trump per incitamento all’insurrezione: l’accusa è di aver aver incoraggiato i suoi fan ad assaltare il Congresso il 6 gennaio scorso e impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. Il tycoon diventa quindi il primo presidente della storia a finire in stato d’accusa per due volte, dopo il caso dell’Ucrainagate. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha dichiarato approvata la mozione con 232 sì, 197 no e 5 astenuti. A dare il via libera anche 10 deputati repubblicani su 211 totali. “Speravo che fossero di meno”, ha dichiarato il principale alleato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con una procedura lampo di un solo giorno, ladeglihato ladiDonaldper incitamento all’insurrezione: l’accusa è di aver aver incoraggiato i suoi fan ad assaltare ilil 6 gennaio scorso e impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. Il tycoon diventa quindi il primo presidente della storia a finire in stato d’accusa per due volte, dopo il caso dell’Ucrainagate. La speaker della, Nancy Pelosi, ha dichiaratota lacon 232 sì, 197 no e 5 astenuti. A dare il via libera anche 10 deputati repubblicani su 211 totali. “Speravo che fossero di meno”, ha dichiarato il principale alleato di ...

È morto Sheldon Adelson, il magnate dei casinò e uno dei più grandi donatori del partito repubblicano americano. Aveva 87 anni.

Covid, idrossiclorochina: diversi studi confermano l'inefficacia nella cura

ROMA - L'efficacia dell'idrossiclorochina come farmaco per la prevenzione e la cura dell'infezione da Sars-Cov-2 è stata smentita da diverse ricerche internazionali e dalle raccomandazioni pubblicate ...

