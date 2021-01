Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 13 gennaio

Gazzetta_it : A #Flachau #Shiffrin torna regina dello slalom: è il 100° podio @fisalpine #sci - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: A #Flachau #Shiffrin torna regina dello slalom: è il 100° podio @fisalpine #sci - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: A #Flachau #Shiffrin torna regina dello slalom: è il 100° podio @fisalpine #sci - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: A #Flachau #Shiffrin torna regina dello slalom: è il 100° podio @fisalpine #sci - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, classifica Coppa del Mondo femminile 2020/2021 aggiornata dopo slalom #Flachau: Petra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Invernali

Regioni.it

È l'ora dei primi bilanci. Annata sportiva altalenante, quella del 2020, per il Nuoto San Vito. Tra stop e ripartenze, tutto è stato scandito da tappe molto incerte, causa Covid-19. E ...Il 7 novembre in Brasile, il 21 in Australia, il 5 dicembre in Arabia, il 12 a Abu Dhabi. Il 3 ottobre a Singapore, il 10 in Giappone, il 17 negli Usa, il 31 in Messico. 'Non è stato semplice - ha det ...