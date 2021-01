Spezzatino al sugo con piselli

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo è una ricetta tradizionale e classica. Si può utilizzare per ogni occasione, anche un semplice pranzo della domenica in famiglia. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, vediamola insieme Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News Bocconcini di vitello: 600gr Salsa di pomodoro: 250 mlsurgelati o in scatola: 300 gr. Vino bianco secco: mezzo bicchiere Mezza cipolla 1 gambo di sedano 1 carota Peperoncino a piacere Sale q.b. Farina di tipo 00 Olio evo q.b. Per preparare loalcon iiniziamo dalla preparazione del brodo di carne: quindi se non avete voglia di prepararlo mettete un pentolino sul fuoco con l’acqua e aggiungete il dado per il brodo e poi portate ad ebollizione. Se invece avete voglia di preparare il brodo mettete le verdure (sedano, ...