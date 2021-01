“Speranze finite” Samuel | 38 anni | è morto Il suo corpo trovato così | nella sua amata montagna

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cordoglio a Pragelato, comune italiano di 775 abitanti della città metropolitana di Torino, in Piemonte, a circa 82 chilometri a ovest dal capoluogo piemontese, per la morte diPasset Gros. Il 38enne era uscito di casa venerdì 8 gennaio per fare una passeggiata intra i sentieri che conosceva molto bene. Ma qualcosa deve essere andato storto, perché l’uomo non ha dato più notizie di sé per ore e i familiari, non vedendolo rientrare a casa, hanno iniziato a cercarlo lungo le vie del paese, prima in cimitero, dove spesso si recava sulla tomba del defunto padre, poi nelle zone limitrofe. L’allarme è scattato quando con il passare delle ore dinon c’è stata alcuna traccia.Dopo la denuncia di scomparsa i carabinieri e gli esperti si sono messi sulle tracce del 38enne.senza vita, ...