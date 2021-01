Speranza: "Teniamo fuori dalla battaglia politica la salute degli italiani" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Nei prossimi mesi sarà tutto terribilmente complicato, Teniamo fuori dalla battaglia politica la salute degli italiani, sarebbe errore imperdonabile rallentare a pochi metri dal traguardo, nell’ultimo miglio”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, nell’informativa alla Camera sulle misure anti-Covid. “Ora sappiamo che il Covid ha i mesi contati e con i vaccini sconfiggeremo questo virus. La scienza sta illuminando la strada che ci porterà fuori da questa stagione terribile e dobbiamo investire sempre di più sulla scienza. Però non abbiamo ancora vinto e non dobbiamo sbagliare la lettura di questa fase decisiva”. “Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Nei prossimi mesi sarà tutto terribilmente complicato,la, sarebbe errore imperdonabile rallentare a pochi metri dal traguardo, nell’ultimo miglio”. Lo ha detto il ministro della, Roberto, nell’informativa alla Camera sulle misure anti-Covid. “Ora sappiamo che il Covid ha i mesi contati e con i vaccini sconfiggeremo questo virus. La scienza sta illuminando la strada che ci porteràda questa stagione terribile e dobbiamo investire sempre di più sulla scienza. Però non abbiamo ancora vinto e non dobbiamo sbagliare la lettura di questa fase decisiva”. “Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione ...

Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il contenimento della pandemia coronavirus. Dopo il dibattito, in ...

"La collaborazione tra governo, regioni e comuni ci ha consentito di resistere anche quando siamo stati investiti dalle onde piu' alte, senza uno sforzo unitario delle istituzioni non si sarebbe argin ...

